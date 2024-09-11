В мкр Ферма Сергиево-Посадского округа продолжается реконструкция стадиона

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Накануне с проверкой на стадионе в мкр. Ферма Сергиево-Посадского городского округа побывали начальник отдела спорта и работы с молодежью администрации округа Игорь Бугаев и депутат совета депутатов Валерий Ховрачев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сроки сдачи объекта сдвигаются ввиду нехватки рабочих, поскольку у подрядчика еще несколько подобных контрактов на территории области. Однако часть работ выполнена: установлена дренажная система, отведены два мощных родника, проложены сети воды и канализации, благоустроены тропинки, поле практически готово к укладке газона.

За ремонтом спортивного объекта следит и врип главы округа Оксана Ероханова, на еженедельной планерке она уделила ему особое внимание.

Было решено обратиться к министру физической культуры и спорта Подмосковья Алексею Перову с просьбой провести серьезный разговор с подрядчиком.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.