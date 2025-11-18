В Лыткарине завершился финал спартакиады трудовых коллективов по мини-футболу

17 ноября в Лыткарине прошел заключительный тур спартакиады трудовых коллективов по мини-футболу. В городском турнире приняли участие 9 команд, в финальном этапе за победу боролись 4 коллектива, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По итогам упорной борьбы золото спартакиады завоевала команда АО «ЛЗОС», серебро — ООО «Orgplex», бронзу — ООО «Старатели». Победители и призеры соревнований были награждены кубками и медалями, остальные игроки получили дипломы участников.

Спартакиада трудовых коллективов уже пять лет проводится на территории округа и привлекает крупнейшие компании и предприятия военно-промышленного комплекса. Турнир состоит из 8 этапов, заключительный — семейная эстафета — пройдет в декабре текущего года. В конце года самые спортивные и дружные коллективы ждет церемония награждения.

«На наших предприятиях работает много людей, занимающихся различными видами спорта. Спартакиада трудовых коллективов — отличная возможность проявить себя, побороться за лидерство и показать лучшие результаты. Это также отличный досуг, который объединяет не только семьи, но и целые заводы», — рассказал главный судья соревнований Сергей Бакланов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.