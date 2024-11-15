В Лыткарине состоялся финал по мини-футболу среди трудовых коллективов

В городском округе Лыткарино состоялась финальная часть соревнований по мини-футболу в рамках Спартакиады трудовых коллективов. Команда МАУ ДО «СШ Лыткарино» заняла первое место. В турнире она сразилась с командами АО «НИИП» и АО «ЛЗОС». В первой игре «СШ Лыткарино» одержала победу со счетом 1:0, а во второй также выиграла 1:0, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Все команды были достойными и сильными, ведь участники — бывшие футболисты! На мой взгляд, все были равны. Обыграть их было достаточно трудно, но нам это удалось, и мы очень этому рады», — сказал участник команды МАУ ДО «СШ Лыткарино» Алексей Садов.

Члены команды планируют продолжать занимать призовые места и считают, что спартакиаду трудовых коллективов необходимо развивать. По их мнению, такие соревнования прекрасно поднимают командный дух и способствуют укреплению здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.