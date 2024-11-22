В Лыткарине состоится финал спартакиады трудовых коллективов

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Во Дворце спорта «Арена Лыткарино» 8 декабря состоится заключительное соревнование в рамках спартакиады трудовых коллективов «Папа, Мама, я — спортивная семья». В финальном этапе лыткаринцам необходимо будет пройти 7 конкурсов, каждый из которых подразумевал участие каждого члена семьи, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Спартакиада трудовых коллективов — является традицией городского округа Лыткарино. Более 20 лет назад ежегодно коллективы предприятий соревновались в спортивных мероприятий. В 2021 году было принято решение возродить спортивную традицию.

Трудовые коллективы уже испытали свои силы в шести дисциплинах: настольный теннис, плавание, шахматы, мини-футбол, волейбол и лёгкоатлетическая эстафета.

В этом году турнирную таблицу возглавляют: ЦИАМ им. П. И. Баранова, ДиПОС и спортивная школа «Лыткарино».

Финальное соревнование спартакиада начнется в 10:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.