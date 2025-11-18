В Лыткарине прошло первенство по спортивному ориентированию

В минувшие выходные в лесопарке Волкуша г. о. Лыткарино состоялось ежегодное муниципальное первенство города по спортивному ориентированию. В соревнованиях приняли участие более 130 человек — спортсмены городской школы ориентирования, а также желающие жители, включая родителей юных участников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники выступали в забегах по возрастным группам, преодолевая дистанции с различным количеством контрольных пунктов. Для старших ребят 15-16 лет дистанция составляла не менее 3,5 км, для средних — 2,5 км, а младшие участники соревновались на дистанции 700 метров. Особенностью состязаний стала творческая дисциплина «Кросс-выбор», где спортсмены самостоятельно выбирали маршрут и порядок прохождения контрольных пунктов.

«Победители и призеры каждой возрастной категории были награждены грамотами и медалями. После официальной части участников ожидало чаепитие со сладостями», — рассказала тренер по спортивному ориентированию Валерия Глухова.

Лыткаринская школа спортивного ориентирования одна из сильнейших не только в Подмосковье, но и в России. Лыткаринцы ежегодно входят в состав региональной сборной и показывают высокие результаты. Данный вид спорт включен в бюджетные направления местной спортшколы — занятия для детей проходят абсолютно бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.