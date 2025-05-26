В Лыткарине прошло первенство по легкой атлетике

В городском округе Лыткарино состоялось открытое первенство по легкой атлетике. Соревнования проходят на стадионе гимназии № 7 корпуса 2 и собирают юных спортсменов из Лыткарина, Люберец, Раменского, Подольска и других городов Подмосковья. В первый день на дистанции 100 и 400 метров вышли более 60 участников 2010–2015 годов рождения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Первенство проводится дважды в год — весной и осенью. За каждым стартом следят судьи: за фальстарт или заступ за линию спортсмена могут дисквалифицировать», — отметил тренер-преподаватель по легкой атлетике Дмитрий Жарков.

Победителей ждут медали и грамоты. Во второй день соревнований юным легкоатлетам предстоит преодолеть дистанции в 200 и 800 метров.

«Я немного волновался перед стартом, но все равно бежал на максимум. Хочу снова попасть на пьедестал», — поделился участник соревнований Никита, 12 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.