В Лыткарине прошел первый городской турнир по пляжному волейболу

В минувшие выходные на лыткаринском пляже карьера Волкуша состоялся первый городской турнир по пляжному волейболу, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнование собрало 10 сильнейших смешанных пар из Москвы и Подмосковья.

По регламенту турнира каждая команда состояла из двух игроков — мужчины и женщины. Игры проходили в формате подгрупп с последующими полуфиналами и финалами.

Абсолютным чемпионом турнира стала местная команда в составе Екатерины Черникович и Леонида Стерлякова. Спортсмены продемонстрировали уверенную игру, особенно отличившись мощными кручеными подачами и слаженной работой.

«Спортсмены подарили зрителям яркие эмоции, захватывающие розыгрыши и летнее настроение. Турнир стал настоящим праздником спорта и положил начало новой летней традиции в Лыткарине», — отметил главный эксперт отдела физической культуры и спорта городского комитета Сергей Бакланов.

Турнир прошел в течение одного дня. Победители и призёры были награждены кубками и медалями.

Напомним, что благоустройство лесопарка Волкуша завершилось в 2025 году в рамках региональной программы «Парки в лесу».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.