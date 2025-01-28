В Лыткарине появится футбольное поле с искусственным покрытием

На территории Московской области стартовало голосование за проекты инициативного бюджетирования. Город Лыткарино так же оказался в числе голосований. Лыткаринцы могут поддержать проект обустройства футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе школы № 2, корпус 2 (ул. Октябрьская, 27), сообщает пресс-служба администрации округа.

Проектом предусмотрено выполнение работ по укладке покрытия «искусственная трава», установка защитного ограждения из сетки сварной, протяженностью 50 м и установка футбольных ворот.

В Лыткарине приступили к капитальному ремонту стадиона «Полет». В рамках капитального ремонта будут выполнены: установка трибун с навесом для зрителей на 700 мест, строительство кабинок для игроков и судей, монтаж искусственного покрытия поля, укладка покрытий для беговых дорожек (3 дорожки), установка мачт освещения с установкой светодиодного освещения, замена ограждения по периметру, организация парковочного пространства, строительство воркаут-зоны и многофункциональной спортивной площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.