В Лыткарине планируют капитально отремонтировать стадион «Полет»

сегодня в 17:55

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту стадиона «Полет» в городском округе Лыткарино, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Стадион „Полет“ Московская область, г. о. Лыткарино, г. Лыткарино, ул. Парковая, дом № 30/24».

Год постройки объекта — 1968 год, в него также входят следующие площади: футбольное поле 6 963 кв. м, волейбольная площадка 360 кв. м, площадка воркаут 100 кв. м, беговая дорожка 1000 кв. м.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социнфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.