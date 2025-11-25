В Луховицах прошли соревнования по греко-римской борьбе

В минувшие выходные на территории Луховиц прошли крупные соревнования по греко-римской борьбе. Их посвятили памяти местных тренеров по этому виду спорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования, посвященные памяти луховицких тренеров по греко-римской борьбе Венедикта Чекалина, Льва Карточинского и Сергея Орлова, собрали более 170 спортсменов 2011–2017 годов рождения. За медали боролись представители шести регионов — Москвы и Подмосковья, Рязанской, Тульской, Калужской и Воронежской областей. Эти соревнования проводятся уже более 20 лет, и с каждым годом набирают обороты, способствуя развитию греко-римской борьбы, как в Луховицах, так и в Центральном федеральном округе.

«Греко-римская борьба — такой вид спорта, где молодые ребята приходят и получают всестороннее физическое развитие. Как правило, многие родители используют греко-римскую борьбу, как трамплин для других видов спорта. То есть они приводят к нам своих ребят, мы их подводим к более серьезным нагрузкам, и бывает такое, что ребята уходят, но те, кто остается, добиваются неплохих результатов. Это всегда подготовленные люди, которые владеют различными акробатическими упражнениями. То есть все, что касается жизни человека, включает наш спорт», — сказал директор Луховицкой спортивной школы Роман Семенов.

За Луховицы на этих соревнованиях выступал Федор Панченко. Греко-римской борьбой под руководством тренера Александра Красника он пока занимается только 2 года, но уже многому научился и преуспел в завоевании золотых и серебряных медалей.

«Выступал в Коломне, занял первое место. Также в Москве был на соревнованиях, где занял второе место. Есть одна мечта — выступить на областном первенстве, забрать там победу, затем стать победителем на уровне Центрального федерального округа, а потом поехать на Россию», — поделился Федор Панченко.

В числе представителей Луховицкой спортивной школы был и Иван Маликов. Греко-римской борьбой он увлекается уже 5 лет. Сначала он не думал, что будет участвовать в соревнованиях, но потом решил попробовать, и медали пошли одна за одной. Так, в сентябре этого года он выиграл межрегиональный открытый турнир по греко-римской борьбе среди младших юношей, который проходил в Подольске.

«Результаты у меня хорошие. Выступал во многих городах. Везде у меня первые и вторые места. Теперь чемпионом Европы хочу стать», — отметил Иван Маликов.

По итогам соревнований команда Луховицкой спортивной школы завоевала 18 медалей. Победителями стали Максим Морозов, Дмитрий Молотков Никита Погорелов, Мухаммаджон Гафуров, Аслан Шабанов и Мирон Кириенко. Также в копилке наград у луховичан — 3 серебра и 9 бронз.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.