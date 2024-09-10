В Луховицах пройдет забег с препятствиями 28 сентября

Открытый забег с препятствиями «Стальная птица — Сумрачная осень» анонсирован в городском округе Луховицы. Мероприятие состоится в субботу, 28 сентября, в окрестностях баз отдыха «Росинка» и «Старт». Оно будет представлять собой гонку по пересеченной местности с искусственными препятствиями, собщает пресс-служба администрации горокруга.

Проведение «Стальной птицы» в Луховицах стало традицией. Это уже четвертый такой забег. Прошлая гонка состоялась в июле и собрала 200 участников.

Организаторами выступают администрация городского округа Луховицы, физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпиец» имени Юрия Борзаковского и социальный клуб «Одной дорогой».

Предусмотрены детский и командный забеги.

«Для участия в командном забеге от каждого коллектива выступают не менее четырех человек. Минимальный возраст бегунов — 16 лет. В каждом коллективе должна быть хотя бы одна женщина. Участники детского и командного забегов пробегут „Суперспринт“. Дистанция трассы — 2,2 км. Участников ждут захватывающие испытания. Для команд их будет 23, для детей до 10 лет — 19, для детей с 11 до 13 и с 14 до 15 лет — 22», — сказал Дмитрий Караулов.

Торжественное открытие забега состоится в 16:00. В 16:30 начнется детский забег, а в 18:30 — командный.

Гонка платная. Участие в детском забеге стоит 1000 руб. с человека, а в командном забеге — 4000 руб. за команду.

Для участия регистрация идет по форме.

«Еще одно важное условие — наличие налобных фонариков. На трассе они станут незаменимой вещью. Их наличие в командном забеге обязательно», — добавил Дмитрий Кирюхин.

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