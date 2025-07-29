В Луховицах 2 августа пройдут полуфинальные матчи на Кубок главы округа
Фото - © Пресс-служба администрации муниципального округа Луховицы
2 августа на стадионе в поселке Газопроводск округа Луховицы состоятся полуфинальные матчи на Кубок главы муниципального округа Луховицы по футболу в сезоне 2025 года. Организатором соревнований выступает спортивный центр «Луховицы». Помощь в проведении окажет окружная администрация, сообщает пресс-служба администрации округа.
Первый полуфинал начнется в 14:00. На поле встретятся команды «Красная Пойма» и «Фруктовая». Во втором полуфинале путевку в главный матч турнира разыграют между собой команды «Аксеново» и «Газопроводск». Начало игры в 16:30.
«Матчи обещают стать интересными и непредсказуемыми. Приглашаем любителей футбола на стадион поселка Газопроводск поболеть за участников полуфинала и насладиться захватывающей игрой сильнейших местных команд», — сказал директор спортивного центра «Луховицы» Дмитрий Кирюхин.
Вход на стадион бесплатный.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.
«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.
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