сегодня в 17:23

В Лотошино прошел турнир по футболу на кубок ДЮСШ

На Центральном стадионе поселка Лотошино прошел турнир по футболу на кубок ДЮСШ. В соревновании приняли участие 7 команд, среди которых были представители из Москвы, Твери, Клина и Шаховской, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Под руководством тренера Кирилла Камынина спортсмены ДЮСШ завоевали серебро, с минимальным отрывом уступив команде города Клин, бронза досталась команде «Старт Шаховская».

«Сегодня мы играли дома — это очень ответственно, ведь на трибуны приходят родные, близкие, друзья. Все наши ребята хорошо настроились, выполнили тренерские установки, боролись уверенно и показали хороший результат», — отметил тренер команды.

В турнире особенно отличились два игрока Лотошинской ДЮСШ: лучший бомбардир с 14 мячами Бродолин Степан и лучший игрок Лученков Степан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.