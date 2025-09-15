В Лотошино прошел турнир по футболу на кубок ДЮСШ
Фото - © Ильмира Барабанова
На Центральном стадионе поселка Лотошино прошел турнир по футболу на кубок ДЮСШ. В соревновании приняли участие 7 команд, среди которых были представители из Москвы, Твери, Клина и Шаховской, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Под руководством тренера Кирилла Камынина спортсмены ДЮСШ завоевали серебро, с минимальным отрывом уступив команде города Клин, бронза досталась команде «Старт Шаховская».
«Сегодня мы играли дома — это очень ответственно, ведь на трибуны приходят родные, близкие, друзья. Все наши ребята хорошо настроились, выполнили тренерские установки, боролись уверенно и показали хороший результат», — отметил тренер команды.
В турнире особенно отличились два игрока Лотошинской ДЮСШ: лучший бомбардир с 14 мячами Бродолин Степан и лучший игрок Лученков Степан.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.