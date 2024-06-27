сегодня в 12:25

В Лосино-Петровском провели мастер-класс по самбо для юных спортсменов

В парке культуры и отдыха «Свердловский» прошло открытое занятие в рамках партийных проектов «ZаСамбо» и «Детский спорт», сообщает пресс-служба администрации горокруга Лосино-Петровский.

Организаторами выступили местное отделение партии «Единая Россия» и член партии, тренер Виталий Алексеев, который проводил занятие для детей.

Юные спортсмены собрались на свежем воздухе, чтобы оттачивать свое мастерство, демонстрируя способности под руководством тренера Виталия Алексеева. В тренировке по самбо приняли участие юные жители города, активисты «Молодой Гвардии Единая Россия» и «Волонтеры Подмосковья» при МБУ «Молодежный центр «Движение».

«Такие занятия на открытом воздухе позволяют не только заниматься новым видом спорта, но и получать заряд бодрости и энергии. Мы рады дать возможность тренироваться в таких прекрасных условиях и создавать у детей культуру здорового образа жизни», — прокомментировал тренер, член партии «Единая Россия» Виталий Алексеев.

Занятия по самбо проводятся в рамках партийных проектов «ZаСамбо» и «Детский спорт», которые направлены на популяризацию этого вида спорта, сохранения здоровья детей и продвижения здорового образа жизни у подрастающего поколения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.