сегодня в 06:33

В Лосино-Петровском парке пройдут соревнования по бегу «Зимний кубок»

25 февраля в 13:00 в Лосино-Петровском парке пройдут соревнования по бегу «Зимний кубок», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Гостей ждут спортивный забег, городошный биатлон, гигантская дженга, веселые эстафеты, а также фотовыставка и чайная станция с угощениями.

27 февраля в Лосино-Петровском парке пройдет серия мероприятий: разминка «Быть здоровым — это круто!» в 15:00, анимационная программа «Вместе веселее» в 15:30 и викторина «Зимние морозы» в 15:50.

28 февраля с 12:00 до 14:00 в Свердловском парке пройдет развлекательная программа «День рождения Снеговика». Гостей ждут спортивно-игровые программы, эстафеты «На старт! Внимание! Снеговик!» и мастер-класс «Подарок своими руками».

Все мероприятия бесплатны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.