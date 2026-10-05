В Лобне провели волейбольный турнир среди людей с нарушениями слуха

Пять команд из Лобни, Мытищ и Сергиева Посада 3 октября приняли участие в волейбольном турнире в Лобне. Соревнования посвятили 100-летию Всероссийского общества глухих и Международному дню глухих, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По итогам турнира по волейболу среди людей с нарушениями слуха команда Лобни заняла третье место. Поддержать участников приехала глава муниципалитета Анна Кротова.

«Спорт объединяет, помогает преодолевать барьеры и открывает новые возможности для общения. Такие встречи — это не только борьба за победу, но и поддержка друг друга, командный дух и радость от игры», — отметила Анна Кротова.

Глава муниципалитета вместе с председателем местного совета депутатов Владимиром Букиным вручила участникам местного отделения Всероссийского общества глухих почетные грамоты и подарочный сертификат на приобретение необходимого.

Лобненское отделение общества объединяет более 40 человек. Оно помогает им находить друзей, получать консультационную поддержку и активно участвовать в жизни города.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.