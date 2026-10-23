В Лобне провели первый этап соревнований «Стальной рубеж»

Военно-патриотический центр «Лобненский десант» при поддержке администрации городского округа организовал соревнования «Стальной рубеж». Первый этап прошел 22 октября и объединил команды всех школ города.

Подростки прошли испытания на скорость, силу и выносливость. Они соревновались в разборке и сборке автомата, снаряжении магазина, оказании первой помощи и наложении жгута, метании гранаты и определении азимута с помощью компаса. Победителем стал кадетский 8-й класс школы № 3, показавший высокие результаты в точности, командной работе и выносливости.

«Первый этап стал для участников возможностью проявить характер, собранность и взаимовыручку, а также получить новый опыт», — отметили организаторы.

Соревнования направлены на патриотическое воспитание молодежи, развитие физической подготовки и навыков безопасности.

Центр «Лобненский десант» работает на базе «Планеты талантов» в Лобне по адресу: улица Булычева, 7. Им руководит педагог Ирина Неклюдова. Подростки бесплатно изучают строевую и медицинскую подготовку, рукопашный бой, управление беспилотниками и работу с оружием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.