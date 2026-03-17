В Лобне прошел Всероссийский турнир по карате с 800 участниками

Всероссийские соревнования по карате до сито-рю «Open Russia Shito-ryu» 2026 прошли 14 и 15 марта во Дворце спорта «Лобня» в Подмосковье. В турнире приняли участие более 800 спортсменов из разных регионов страны, церемонию открытия провела глава округа Анна Кротова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За два дня на татами состоялось около 1400 поединков. В Лобню приехали представители республик Татарстан, Адыгея, Крым, Башкортостан, Удмуртия, Краснодарского и Красноярского краев, а также Московской, Липецкой, Новосибирской, Ленинградской, Ростовской, Ярославской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Нижегородской и Рязанской областей. В соревнованиях также выступили спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга.

Городской округ представили воспитанники школы каратэ под руководством чемпиона России, Европы и мира Вемнамина Гармаева.

В числе победителей турнира — лобненские спортсмены Верониика Шишкова, Яна Федотова, Мария Сорокина, Анастасия Галко, Роман Дмитриенко и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.