В Лобне прошел спортивный забег «Марафон у дома»

В городском округе Лобня прошел первый открытый длительный забег «Марафон у дома». В мероприятии приняли участие более ста спортсменов из разных регионов страны, сообщает пресс-служба администрации округа.

На выбор участникам были предложены разные дистанции: от щадящих — для начинающих бегунов, до серьезной марафонской — 21 километр.

Организаторы подготовили «авиационный» квест — бегуны стартовали от «аэропорта» в Центральном парке. Там, вместо привычной стойки регистрации в забеге, была подготовлена стойка check-in, где участников приветствовали стюардессы в фирменной форме.

Маршрут марафона проходил от лесопарка Лобни (через Долгопрудный) до территории у аэропорта Шереметьево. На пути спортсменов ожидали точки питания, на финише всех ожидало праздничное чаепитие со сладостями.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.