В Лобне пройдет турнир по дзюдо «Мемориал братьев Улюшкиных»

Он посвящен победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Турнир проводит Клуб дзюдо «БрандКом-Мастерс» при поддержке администрации города Лобня, комитета по физической культуре и спорту, а также Лобненского фонда развития спорта и БрандКом Групп.

Начало мероприятия в 11:00.

Дворец спорта «Лобня» находится по адресу: ул. Ленина, 65.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.