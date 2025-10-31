В Лобне пройдет «Кубок России 2025» по киокушин карате

8 ноября 2025 года во Дворце спорта «Лобня» состоится масштабное событие — «Кубок России 2025» по киокушин карате, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Киокушин — один из самых зрелищных и динамичных видов боевых искусств. Это стиль каратэ, основанный японским мастером Масутацу Оямой в 1950-х годах. Его особенность — бой в стойке с полным контактом без защитного снаряжения. Запрещены удары руками и локтями в голову и шею, при этом разрешены удары ногами. Этот стиль считается одним из самых тяжелых, из-за необходимости интенсивной подготовки спортсменов. Сейчас его активно развивают в Подмосковье.

Ранее, 11 октября 2025 года, во Дворце спорта «Лобня» состоялись Чемпионат и Первенство Московской области по киокушин карате. Соревнования собрали около 350 спортсменов, которые боролись за право стать чемпионом Подмосковья.

Поддержать спортсменов и стать свидетелями ярких поединков могут все желающие. Мероприятие стартует 8 ноября 2025 года в 9.00 во Дворце спорта «Лобня» по адресу: улица Ленина, 65. Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.