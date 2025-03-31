В Лобне продолжается строительство ФОК с плавательным бассейном

В городском округе Лобня на улице Ленина продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. В настоящее время подрядчик ведет монолитные работы по возведению здания. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы по строительству идут по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

«На объекте работают 56 человек и 2 единицы техники. Строители занимаются монолитными работами: завершают подготовку к созданию прочного и надежного основания для зала сухого бассейна, ведут работу по усилению стен и колонн, готовятся к бетонированию верхних этажей, создают дополнительную прочность и устойчивость конструкции, обеспечивают защиту от влаги и поддерживают оптимальный температурный режим в подвальных помещениях», — сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Согласно проекту, в здании нового спортивного комплекса разместится бассейн с раздевалками и душевыми, спортивные и тренажерные залы, кафе, медицинский блок. На прилегающей территории будет парковка и зоны для отдыха.

Завершат строительство объекта в декабре 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.