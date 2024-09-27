В Лобне приступили к строительству ФОКа с бассейном

В Лобне началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Специалисты огородили территорию, на площадке обустраивают штаб строительства и временные дороги, осуществляется завоз стройматериалов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном возведут между Ледовым дворцом и Дворцом спорта «Лобня».

В спортивном комплексе разместятся спортивные и тренажерные залы, кафе и медблок, административные помещения. Новый бассейн с большой чашей длиной 25 метров будет разделен на 6 дорожек, также здесь оборудуют отдельную зону для детей — маленькую чашу и сухой бассейн с шариками.

На прилегающей территории будут организованы парковка и зоны для отдыха.

Строительство планируется завершить в 2025 году.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.