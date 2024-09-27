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В Лобне начали строить ФОК с бассейном

В городском округе Лобня стартовали работы по строительству нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. На данный момент специалисты огородили территорию, обустроили штаб строительства и временные дороги, а также начали завоз строительных материалов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Новый спортивный комплекс станет многофункциональным объектом, в котором разместятся современные спортивные и тренажерные залы, кафе и медицинский блок. Бассейн будет иметь большую чашу длиной 25 метров, разделенную на 6 дорожек для плавания. Для семей с детьми предусмотрена отдельная зона с маленькой чашей и сухим бассейном, наполненным шариками.

На прилегающей территории планируют организовать парковку и зоны для отдыха, что создаст комфортные условия для посетителей комплекса.

Строительство ФОКа планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.