В Лобне начали строить ФОК с бассейном
Фото - © Адмимистрация г.о.Лобня
В городском округе Лобня стартовали работы по строительству нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. На данный момент специалисты огородили территорию, обустроили штаб строительства и временные дороги, а также начали завоз строительных материалов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Новый спортивный комплекс станет многофункциональным объектом, в котором разместятся современные спортивные и тренажерные залы, кафе и медицинский блок. Бассейн будет иметь большую чашу длиной 25 метров, разделенную на 6 дорожек для плавания. Для семей с детьми предусмотрена отдельная зона с маленькой чашей и сухим бассейном, наполненным шариками.
На прилегающей территории планируют организовать парковку и зоны для отдыха, что создаст комфортные условия для посетителей комплекса.
Строительство ФОКа планируется завершить в 2025 году.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.