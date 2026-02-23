В Лобне ко Дню защитника Отечества провели командный турнир по дзюдо на кубок начальника ОМВД

Около двухсот человек, 14 команд из Грузии и разных регионов России собрались во Дворце спорта города на второй командный турнир по дзюдо на кубок начальника ОМВД России по городскому округу Лобня. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Показать свои навыки выходили спортсмены 2013–2015 годов рождения в разных весовых категориях. Одним из участников стал Михаил Георгиев — учащийся лобненской школы № 4. Сейчас ему 12 лет, уже четыре года он занимается дзюдо. На занятия привели родители, но первая тренировка мальчику понравилась — и он решил остаться. А еще благодаря спорту нашел много новых друзей. Михаил уверен, что в команде выступать лучше, потому что есть поддержка. И не так страшно проиграть бой, ведь итог подводят для всей команды и можно выйти на хороший результат.

«Командные соревнования — это совершенно другой накал, совершенно другой настрой спортсменов. Это очень захватывающе. По большому счету московский регион проводит два таких соревнования: в начале года в Москве и наш. Поэтому такой интерес», — отметил один из организаторов соревнований Константин Кузнецов.

По итогам соревнований определили четырех победителей: первое, второе и два третьих места. Все получили медали, кубки, грамоты, а также ценные призы от спонсоров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.