В Лобне 23 февраля прошел турнир по мини-футболу Кубок Мужества

Турнир по мини-футболу «Кубок Мужества» состоялся 23 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» в Лобне. В соревнованиях приняли участие восемь любительских команд города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ежегодный турнир прошел в День защитника Отечества и собрал восемь городских команд. На отборочном этапе участники провели 12 матчей, по итогам которых определились лидеры в подгруппах. Победители вышли в полуфинал и продолжили борьбу за призовые места.

В финальных играх первое место заняла команда «Казанка». Серебро завоевала команда «Bullets», бронзовыми призерами стали спортсмены «Вымпела».

По словам организаторов, соревнования прошли на высоком организационном уровне, в дружеской атмосфере и в упорной борьбе.

«Турнир «Кубок Мужества» уже стал доброй спортивной традицией в Лобне. Он объединил любителей футбола и подарил участникам праздничное настроение в День защитника Отечества».

Президент местной общественной организации «Федерация футбола городского округа Лобня» Андрей Бондаренко отметил, что турнир ежегодно объединяет спортсменов и болельщиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.