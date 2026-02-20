В Лобне 1 марта пройдет велогонка «Снежные дюны‑2026»

Кросс-кантри велогонка «Снежные дюны-2026» пройдет 1 марта в Лобненском лесопарке. Соревнования объединят детей, любителей и опытных спортсменов, для которых подготовили несколько дистанций. Регистрация на участие уже открыта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ежегодная велогонка «Снежные дюны» вновь соберет в Лобне любителей скорости и зимних трасс. Соревнование считается уникальным для региона и практически не имеет аналогов.

«Снежные дюны» — уникальное для региона соревнование, практически не имеющее аналогов. Это настоящий вызов и для опытных райдеров, и для любителей, готовых покорять заснеженные трассы наравне с профессионалами», — отметили организаторы.

Для участников подготовили несколько категорий. Дети от 7 до 13 лет смогут проехать дистанции 2 и 5 км. Любители от 14 лет выступят на дистанции 10 км с разделением по возрастным группам. В категории «Мастера» мужчины и девушки старше 18 лет преодолеют 20 км.

Зарегистрироваться на гонку можно по ссылке. В прошлом году соревнование отметило десятый сезон и традиционно собрало сотни участников и зрителей. На финише для гостей организуют полевую кухню с гречневой кашей и горячим чаем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.