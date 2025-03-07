В Люберцах стартовала программа «В школу с ГТО»

Проект для дошкольников «В школу с ГТО» стартовал в дошкольном отделении СОШ № 10, к. 4 городского округа Люберцы. Об этом рассказал руководитель Центра тестирования ГТО муниципалитета Евгений Петров, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Будущие школьники выполнили свои первые спортивные нормативы I ступени комплекса „Готов к труду и обороне“. Свою силу, ловкость, гибкость и скорость продемонстрировали порядка 30 ребят в возрасте 6-7 лет», — отметил Евгений Петров.

Он добавил, что проект «В школу с ГТО» стартовал в Люберцах в прошлом году в честь десятилетия комплекса в России.

«В прошлом году нормативы сдали порядка 680 люберецких ребят. К проекту присоединились 40 дошкольных учреждений. Планируется, что в этом году нормативы комплекса ГТО сдадут около 1100 дошкольников», — добавил Евгений Петров.

Он отметил, что дети в возрасте 6-7 лет сдают бег на 10 метров, прыжок в длину с места, шестиминутный бег, поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 секунд, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, челночный бег 3×10.

Знаки отличия комплекса ГТО ребята получат на торжественной линейке 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.