В Люберцах стартовал Всероссийский турнир по боксу

Всероссийский турнир по боксу класса «А» среди мужчин памяти мастеров спорта СССР Юрия Капитонова, Владимира Кузина и заслуженного тренера России Александра Щедеркина стартовал во Дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Этот турнир — одна из визитных карточек Люберец. В этом году соревнования проходят в нашем округе в 35-й раз и собрали более 150 боксеров из 24 регионов страны. Турнир по праву входит в число престижных и знаковых: в свое время победителем становился Александр Поветкин и целая плеяда выдающихся боксеров», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Глава Люберец напомнил, что Владимир Кузин и Юрий Капитонов — воспитанники люберецкой школы бокса, оба трагически погибли в разные годы. Александр Дмитриевич Щедеркин — мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, отличник физической культуры и спорта. Он был тренером и наставником для нескольких поколений люберецких спортсменов.

«Предварительные бои во Дворце спорта «Триумф» пройдут 12, 13, 14 февраля — начало в 14:00, финалы — 15 февраля, торжественная часть — с 15:00. Наш округ в турнире представляют девять боксеров — воспитанники Комплексной спортивной школы олимпийского резерва и Люберецкого клуба бокса «Спартак». Болеем и желаем победы!» — подчеркнул Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.