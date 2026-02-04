В Люберцах стартовал Кубок России по тяжелой атлетике

Кубок России по тяжелой атлетике стартовал в городском округе Люберцы. Впервые в истории турнир проходит в Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Спортсмены со всей страны — 232 тяжелоатлета — собрались во дворце спорта «Триумф» и будут выявлять сильнейших в течение четырех дней — с 3 по 6 февраля. Участниками соревнований стали заслуженные мастера спорта России, мастера спорта России, чемпионы, призеры и рекордсмены мира, Европы и России в своих возрастных группах, кандидаты в мастера спорта России — 153 женщины и 144 мужчины.

«Сегодня здесь в Люберцах, в Подмосковье, мы проводим Кубок России по тяжелой атлетике. Это первый большой старт нового сезона. Прошлый сезон стал очень значимым и важным для российской тяжелой атлетики. Во-первых, мы смогли достичь первых результатов в диалоге с Международной европейской федерациями тяжелой атлетики. Как вы помните, на юниорском чемпионате в Албании наша сборная участвовала практически в полном составе, и это было важным сигналом», — приветствовал участников первый вице-президент Федерации тяжелой атлетики России Александр Панченко.

Соревнования Кубка России проходят в весовых категориях до 45 кг, до 49 кг, до 55 кг, до 59 кг, до 64 кг, до 71 кг, до 76 кг, до 81 кг, до 87 кг и свыше 87 кг среди женщин. Мужчины будут бороться за медали в весовых категориях: до 55 кг, до 61 кг, до 67 кг, до 73 кг, до 81 кг, до 89 кг, до 96 кг, до 102 кг, до 109 кг и свыше 109 кг.

«Приветствую спортсменов, тренеров, болельщиков, всех, кто сегодня присутствует на этом замечательном мероприятии. Хочу сказать слова благодарности Федерации тяжелой атлетики России за вклад в развитие этого вида спорта. Спасибо вам большое за то, что выбрали Московскую область в качестве места проведения столь статусного мероприятия, которое действительно имеет важное значение для каждого спортсмена», — сказал первый заместитель министра спорта Московской области Алексей Перов.

В 2026 году Кубок является отборочным стартом на чемпионат Европы-2026 и первым этапом отбора на Спартакиаду сильнейших, что послужит дополнительной мотивацией для спортсменов.

Кубок России по тяжелой атлетике 2026 года среди мужчин и женщин организован Федерацией тяжелой атлетики России в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Прямая трансляция соревнований доступна на ресурсах холдинга МАТЧ ТВ и группы ФТАР VКВидео.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.



«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.