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В Люберцах состоится открытая тренировка рекордсмена мира Сергея Агаджаняна

В городском округе Люберцы доверенное лицо ООД «Ветераны России», заместитель президента федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», проведет открытую тренировку для представителей средств массовой информации, сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие пройдет в рамках подготовки к установлению мирового рекорда по сценическому экстриму, запланированного на конец апреля в Москве.

Открытая тренировка состоится 19 марта в 11:00 на территории фитнес-клуба «Рефит» в г. о. Люберцы (ул. 8 Марта, д. 59).

В ходе тренировки Сергей Агаджанян продемонстрирует сложные силовые номера, которые он будет выполнять без остановки. Кульминацией занятия станет «пятиминутка»: атлет поднимет штангу весом 250 кг, а затем без отдыха будет крушить стальные стержни, сковородки и грелки. Это станет частью подготовки к максимальной нагрузке, которая ожидается во время установки мирового рекорда в Москве.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.