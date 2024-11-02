сегодня в 15:07

В Люберцах прошел региональный чемпионат по самбо

Во дворце спорта «Триумф» в Люберцах прошел чемпионат по самбо среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В соревнованиях приняли участие свыше 100 спортсменов из городов Подмосковья. Люберцы представляли 13 самбистов. Спортсмены показали красивую борьбу и яркие поединки», — рассказал глава городского округа Владимир Волков.

Борьба проходила в 16 весовых категориях: по 8 — у мужчин и женщин.

«Эти соревнования являются отборочными на чемпионат Центрального Федерального округа, который пройдет с 20 по 22 декабря в Рязани» — отметил председатель Федерации самбо городского округа Люберцы, вице-президент Федерации самбо Московской области Виктор Худяков.

Он также поздравил всех причастных с прошедшим Днем тренера и вручил подарок — зимнюю спортивную экипировку — одному из первых тренеров по самбо в городском округе Люберцы Анатолию Полякову.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.