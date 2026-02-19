В Люберцах открыли ФОК «Искра», построенный за восемь месяцев

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Искра» открылся в Люберцах. Объект стал восьмым ФОКом в округе и был построен по программе муниципально-частного партнерства с июня 2025 по январь 2026 года.

Новый спортивный комплекс возвели с применением технологии быстровозводимых конструкций. Строительство заняло восемь месяцев — работы начались в июне 2025 года и завершились в январе 2026 года. «Искра» стала восьмым физкультурно-оздоровительным комплексом в городском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.

Автор: Симакова В.А.