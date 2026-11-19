Отделение мас-рестлинга начнет работу в январе 2027 года на базе Комплексной спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Руководство спортивной школы поддержало инициативу региональной общественной организации «Федерация мас-рестлинга Московской области» об открытии отделения этого национального вида спорта России.

Тренировки будет проводить тренер-преподаватель, кандидат в мастера спорта по мас-рестлингу Павел Павлов. Под его руководством юные спортсмены будут осваивать мас-рестлинг и готовиться к соревнованиям. Сейчас в округе этим видом спорта занимаются около 200 человек на базе пяти школ.

«Это огромный шаг вперед и большая победа для национального вида спорта России — мас-рестлинга — и всей спортивной семьи Подмосковья», — отметил президент федерации мас-рестлинга Московской области Евгений Петров.

Он также поблагодарил руководителя комитета по физической культуре и спорту городского округа Люберцы Владимира Суркова и директора Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Андрея Исаева за содействие, доверие и личный вклад в развитие мас-рестлинга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.