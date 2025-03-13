В Люберцах определили победителей женского турнира по стрельбе

Команда межрайонной ИФНС России № 17 по Московской области стала победителем женского турнира по стрельбе из пневматического оружия «Люберецкие пули». Он прошел в тире МУ МВД России «Люберецкое», сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования посвятили Международному женскому дню, к участию были приглашены женщины, всего — шестнадцать команд.

В меткости состязались сотрудницы административных и правоохранительных структур, представители Комитета по физической культуре и спорту, педагоги, медицинские работники, руководители спортивных секций и школ.

Команда-победитель набрала 287 баллов. За ней с результатом 282 балла разместились сразу две команды — Комитета по физической культуре и спорту Люберец «Люберецкие пули» и команда УВД. Они набрали по 282 балла. Замыкает тройку лидеров команда МГАФК с результатом 278 баллов.

Подобный турнир прошел в округе впервые. Подобную инициативу планируют повторить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.