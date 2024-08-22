В Люберцах 31 августа пройдет турнир по силовому экстриму «Богатырские игры»

31 августа в честь Дня города в Люберцах состоятся всероссийские соревнования по силовому экстриму «Богатырские игры» Люберцы-2024, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участие в соревнованиях примут сильнейшие спортсмены из различных регионов России. Атлеты будут состязаться в пяти самых сложных и зрелищных упражнениях силового экстрима: поднятие снаряда «бревно» весом 110 кг, становая тяга силовой стойки с автомобилем, силовая эстафета, удержание диска 20 кг перед собой на время и буксировка автомобиля на время.

Победителем всероссийских соревнований по силовому экстриму «Богатырские игры» Люберцы-2024 станет спортсмен, набравший суммарно наибольшее количество баллов по пяти упражнениям.

Главный судья соревнований — президент федерации силового экстрима России Василий Грищенко, старший судья — победитель всероссийских соревнований по силовому экстриму Сергей Чикин.

Также в рамках мероприятия запланировано показательное выступление рекордсмена мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергея Агаджаняна по прозвищу «Русский Халк».

Место проведения — Люберцы, малая сцена в Центральном парке. Дата и время — 31 августа 2024 года, в 13:00.

Турнир пройдет в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.