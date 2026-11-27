Спортсмены от 7 до 16 лет приняли участие в открытой тренировке 26 ноября в лицее имени Н. И. Макарова в Воскресенске. Занятие посвятили Всероссийскому дню самбо, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открытая тренировка прошла в рамках государственной программы «Спорт России», Всероссийского фестиваля «Самбо для всех!» и партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных». На нее собрались юные спортсмены, тренеры и специалисты в области самбо.

Занятие провели наставники ГБУ ДО МО «СШОР по единоборствам» и МОУ ДО «СШОР «Академия спорта»». Участники выполнили элементы ГТО по самбо, направленные на развитие силы, ловкости, выносливости и спортивного мастерства.

Почетным гостем стал президент федерации самбо городского округа Воскресенск, координатор проекта «Выбор сильных» и депутат округа Андрей Баранов.

Мероприятие было направлено на популяризацию самбо, укрепление спортивных традиций и вовлечение молодежи в регулярные занятия физической культурой. Такие занятия помогают укреплять здоровье, развивать дисциплину, ответственность и умение работать в команде. Самбо также воспитывает уверенность в своих силах и уважение к сопернику.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.