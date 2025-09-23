В лесопарке Мытищ 27 сентября пройдет велопробег «Закрытие велосезона»

27 сентября в 12:00 в Мытищинском лесопарке пройдет традиционный велопробег «Закрытие велосезона». Протяженность маршрута составит около 10 км, и он пройдет по живописным лесным тропам, где участники смогут насладиться свежим воздухом и прекрасными видами, сообщает пресс-служба администрации округа.

Велопробег подойдет как для опытных спортсменов, так и для новичков. Сбор — в 11:00.

В программе:

Велопробег — старт велопробега состоится в 12:00.

Инклюзивный забег «Круг добра». Участники получат памятные дипломы и сувениры, а также смогут почувствовать себя частью большой и дружной команды.

Фестиваль северной ходьбы

Семейные эстафеты

Творческие выступления

Соревнования по лазертагу

Место сбора: зона беседок со стороны ул. Угольной (координаты: 55.940390, 37.747777).

Приходите всей семьей, чтобы провести этот день активно, весело и с пользой для здоровья. Мы ждем вас, чтобы вместе отпраздновать закрытие велосезона и зарядиться позитивом на весь год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.