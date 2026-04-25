Вильнул прямо на женщину: автомобиль сбил пенсионерку в Бурятии
Авто с нетрезвым пассажиром сбило 73-летнюю женщину-дворника в Бурятии
Автомобиль с нетрезвым пассажиром сбил 73-летнюю дворницу в Улан-Удэ в Республике Бурятии. Инцидент произошел на проезжей части, сообщает «112».
Судя по видео, женщина-дворник подметала дорогу на обочине. Автомобиль ехал мимо нее, но затем резко свернул прямо в женщину и сбил ее.
Дворника откинуло на ограждение, а автомобиль продолжил движение.
Женщину увезли в больницу. По предварительной информации, в ДТП виноват нетрезвый пассажир. Он мешал человеку, который сидел за рулем. Остальные подробности выясняются.
