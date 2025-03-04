В Ленинском состоялся турнир по кикбоксингу «Слава Отечеству»

В подмосковном Ленинском городском округе на территории детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» состоялся III открытый ринг по кикбоксингу «Слава Отечеству» в дисциплинах лоу-кик, фулл-контакт, лайт-контакт, посвященный Году Защитника Отечества и героям специальной военной операции. Порядка 150 спортсменов различных возрастных категорий с Москвы и Московской области приняли участие в мероприятии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Открытый ринг стал уже традиционной площадкой для развития кикбоксинга в нашем округе. Такие соревнования не только выявляют талантливых спортсменов, но и способствуют популяризации здорового образа жизни и патриотического воспитания среди молодежи. Участники и зрители насладились праздничной атмосферой, патриотическим духом и захватывающими поединками», — сказал тренер-преподаватель по кикбоксингу детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Мегман Гулиев.

Воспитанники центра «Дельфин» из Ленинского городского округа заняли первое общекомандное место. Также еще были представлены команды из спортивных клубов «Витязь» из поселка городского типа Молоково и «TM GYM» из Лопатино. Поединки проходили на ринге и татами, под наблюдением судей всероссийской категории. По итогам соревнований победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами.

Почетным гостем турнира стал депутат совета депутатов Ленинского городского округа Андрей Шишин. Мероприятие было организовано при поддержке областного отделения Федерации кикбоксинга России.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.