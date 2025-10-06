В Ленинском прошли финальные заезды мотосезона

На трассе «Казачий Дозор» в деревне Горки подмосковного Ленинского городского округа состоялось закрытие мотосезона-2025. В рамках мероприятия прошло Первенство Ленинского округа по мотокроссу и мини-мотокроссу, собравшее более 200 спортсменов и зрителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Этот сезон стал по-настоящему ярким и запоминающимся. Уверен, что трасса „Казачий Дозор“ подарила всем гонщикам возможность показать свои лучшие качества, а зрителям — насладиться зрелищными стартами и победными финишами. Спасибо всем гонщикам за профессиональную борьбу, организаторам и волонтерам — за безупречную организацию, а зрителям — за горячую поддержку», — отметил Президент Московской областной общественной организации, федерации технических и военно-прикладных видов спорта и патриотического воспитания молодежи Николай Радченко.

Уточняется, что соревнования стали финальным аккордом летней серии заездов по питбайку и мотокроссу. На трассе выступили как начинающие гонщики, так и легенды мото-спорта, включая Геннадия Мицъ, Алексея Глухова и Романа Шилова. Программа мероприятия включала 7 захватывающих заездов, продемонстрировавших высокий профессионализм участников и зрелищность этого технического вида спорта.

Ранее сообщалось, что в Ленинском округе уже более 10 лет проводятся детские соревнования по мотоциклетному спорту, а в этом году они впервые прошли на официальном уровне под эгидой Министерства спорта Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.