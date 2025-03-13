В Ленинском округе стартовали тренировки мотоболистов на поле

Спортсмены мотобольного клуба «Металлург» в Видном провели первую в этом году тренировку на игровом поле. В связи с теплой погодой и отсутствием снега в этом году мотоболисты начали выезжать на стадион раньше обычного, что позволит им лучше подготовиться к сезону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

«Подготовку к новому сезону игроки клуба начали еще в январе. Зимой парни занимались в бассейне, тренажерном зале, поддерживали спортивную форму с помощью бега, лыжного кросса и командных игр. Хорошо, что уже в начале марта погода позволяет нам начать тренировки на поле — будет больше времени подготовиться к чемпионату и Кубку России», — приводятся в сообщении слова президента спортивного клуба «Металлург» Ленинского округа Валерия Нифантьева.

Он уточнил, что мотоциклы за зимний период тоже успели подготовить — отремонтировали, заменили комплектующие и резину. Игры нового сезона 2025 года стартуют в середине апреля. В этом году в чемпионате России по мотоболу примут участие 8 команд — по одной из Московской, Владимирской областей и Ставропольского края, а также 5 команд из Краснодарского края. Игры будут проходить согласно календарю на домашних стадионах команд-участников, в том числе в Видном.

В пресс-службе добавили, что видновский мотобольный клуб «Металлург» — самая титулованная команда в России, она играет 53 года, за это время спортсмены ни разу не опускались ниже второго места, 8 раз становились чемпионами СССР, дважды — победителями Кубка СССР, 28 раз выигрывали Кубок России, 27 раз получали титул чемпиона России, 11 раз — чемпиона Восточно-Европейской лиги, в 1995 году были обладателями Кубка Европейских чемпионов. Сезон 2024 года также стал очень успешным для видновчан: команда выиграла Чемпионат России, Кубок России, а молодежный состав стал чемпионом в своей возрастной категории.

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