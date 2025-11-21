В Ленинском округе разъяснили порядок получения спортивной справки

В Ленинском городском округе специалисты центра спортивной медицины «Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области» разъясняли порядок получения медицинской справки 1144н для занятий физкультурой и спортом детьми до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Лица, желающие заниматься спортом на начальном оздоровительном этапе или готовиться к ГТО, могут обратиться к педиатру по месту жительства и получить справку по полису ОМС на основании диспансеризации, пройденной в этом году» — сообщила заведующая консультативным отделением консультативно-диагностического центра № 2, врач функциональной диагностики Дарья Коледова.

Дети с отклонениями в здоровье, а также те, кто занимается в спортивных организациях на повышенном уровне, которые имеют спортивные разряды или готовятся к соревнованиям областного масштаба, должны пройти осмотр в Центре спортивной медицины «НИКИ детства».

«Записаться можно через колл‑центр Минздрава Московской области по номеру 122, в личном кабинете пациента или в поликлинике по месту жительства. Если педиатр отмечает у ребенка третью или четвертую группу здоровья, он оформляет направление к спортивному врачу и записывает пациента в Центр спортивной медицины „НИКИ детства“», — сообщила заместитель главного врача по консультативно-диагностической работе, заведующий консультативно-диагностического центра № 1, врач-педиатр Патимат Ильясова.

Форма справки 1144н — едина, ее вправе выдать как педиатр, так и спортивный врач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.