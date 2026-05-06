В Ленинском округе провели турнир по боксу в память о ветеране МВД

В подмосковном Видном Ленинского городского округа 4 мая состоялся турнир по боксу, приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования посвятили памяти Алексея Чутчева — ветерана органов внутренних дел и кандидата в мастера спорта по боксу. Организацией мероприятия занималась федерация бокса Ленинского округа при поддержке Центра физической культуры и спорта «Лидер» совместно с администрацией муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Это невероятно трогательно — видеть, как память об отце сохраняется в таком формате. Он всегда говорил о важности силы, дисциплины и доброты. Именно таким человеком он и был. Его пример остается для меня основой жизненных ориентиров, и я рада, что теперь он важен и для других», — отметила Светлана Шиенкова, дочь Алексея Чутчева.

Алексей Чутчев более двух десятилетий служил в органах внутренних дел. Свою карьеру он начал в 1980 году в патрульно-постовой службе Видновского ОВД, а завершил ее в 2004 году, занимая должность старшего преподавателя Учебного центра ГУВД по Московской области. После выхода на пенсию он возглавил Совет ветеранов УМВД России по Ленинскому городскому округу и продолжил передавать накопленный опыт молодым сотрудникам.

Участниками турнира стали 30 боксеров из Ленинского и соседних округов. Соревнования помогли выявить сильнейших боксеров и одновременно стали формой уважения к тем, чье наследие сохраняет значимость для новых поколений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.