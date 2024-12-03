В Ленинском округе прошли соревнования по плаванию «Кубка Ивана Гирева»

В минувшие выходные в Подмосковном Ленинском городском округе на базе спортивного комплекса «Дельфин» прошли соревнования по плаванию «Кубок Ивана Гирева», где 180 пловцов в четырех возрастных категориях приняли участие, самому юному из них 4,5 года, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Это многое значит для нас, тем более, дети шести лет, как раз тот возраст, который не попадает на „Кубок Евгения Рылова“. Я думаю, что, посмотрев на Олимпийских Чемпионов, призеров и другие ребята будут стремиться к высоким достижениям», — приводятся в сообщении слова директора спортивного комплекса «Дельфин» Гульнары Романадзе.

Более 130 воспитанников центра выполнили юношеские разряды и еще 15 взрослые разряды. Победителями в младшей возрастной группе стали Глеб Евтюхин и Александра Щербакова. По итогам соревнований по сумме очков «World Aquatics», в соревнованиях победили Инесса Якимовец, Ирина Щербакова, Дарья Пенькова, Глеб Настас, Александр Ищенко и Виктор Докучаев. Победителям многоборья были вручены кубки, грамоты и ценные призы. По окончанию соревнований для всех участников была проведена автограф-сессия с Олимпийским призером Иваном Гиревым.

«Хочу сказать, что плавание — это жизненно важный, особый вид спорта. Мы находимся в несколько иной среде, и эта среда позволяет нам закалять организм. Плавание укрепляет здоровье, воспитывает гармоническое развитие, не обижая другие виды спорта», — добавил призер Олимпийских игр, многократный чемпион Европы Виктор Мазанов.

На Чемпионате России, который проходил в Санкт-Петербурге, воспитанница спортивного комплекса «Дельфин» Виктория Таранникова по результатам заплывов на дистанциях 100 и 200 м комплексного плавания и 200 метров брассом вышла в финал. По результатам Чемпионата России спортсменка стала одной из лучших в числе восьми сильнейших пловцов во Всероссийском рейтинге в категории брасс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.