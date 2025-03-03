В Ленинском округе прошел волейбольный турнир «Вызов Первых»

«Турнир по волейболу был инициирован и организован активистами местного Совета Первых Ленинского округа. Мы помогаем каждому участнику Совета Первых реализовать свои инициативы, и как показывает практика, получается очень неплохо. Организаторам удалось не только создать действительно полезное для молодежи и яркое событие, но и заинтересовать своих сверстников. Заявки подавались даже тогда, когда их прием уже был окончен. Это говорит о том, что наши ребята попали в цель и нашли то, что действительно интересно нашей молодежи», — приводятся в сообщении слова председателя местного отделения «Движения Первых» Ксении Жуковой.

По итогам турнира победу одержала команда «Подача на вылет» из Бутовской школы № 1. Серебряными призерами стал волейбольный клуб «Аверс», а третье место заняла команда «Успех» из образовательного центра. Судьями соревнований выступили сопредседатель Деловой России в Московской области Роман Харланов и участница волейбольного клуба «Аверс» старшей возрастной категории Ева Попова. Победители и призеры были награждены дипломами и подарками.

В турнире также приняли участие команды «Десяточка» из Видновской школы № 10, «Володарка» из Володарской школы и «Спартак» из Лопатинской школы, продемонстрировав высокий уровень спортивного мастерства и командного духа.

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