В Ленинском округе прошел турнир «Удар в девятку»

В Ленинском округе подвели итоги традиционного турнира «Удар в девятку», который проводится дважды в год — весной и осенью. В этот раз в нем приняли участие свыше 600 учащихся из 16 школ муниципалитета, а также 18 команд дошкольных отделений.

«Популярность турнира растет, все участники готовятся к нему серьезно и очень его ждут. На первом этапе с помощью слепого жребия определяются пары команд, а попадание в восьмерку сильнейших дает старт матчам на вылет. Победитель получает право представлять округ на областных соревнованиях „Кожаный мяч“ — это мотивирует игроков выкладываться на полную», — пояснил главный судья соревнований и тренер Центра физической культуры и спорта «Лидер» Сергей Кухто.

По итогам соревнований в четырех возрастных категориях победили команды Развилковской школы (2011–2012 годы рождения), Видновской школы № 2 (2013–2014), Видновской школы № 5 (2015–2016) и Видновской школы № 11 (2017–2018).

«Приезжать сюда очень интересно, тем более турнир за выход в область впереди. Команда у нас хорошая, сыгранная», — отметил ученик Развилковской школы Дмитрий Полянский.

Турнир организует Центр физической культуры и спорта «Лидер» при поддержке администрации округа. Соревнования считаются важным этапом подготовки юных спортсменов к выступлениям на региональном уровне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.