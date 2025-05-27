В Ленинском округе прошел памятный турнир по кикбоксингу и борьбе

На территории подмосковного Ленинского городского округа в рамках проекта «Спортивная стратегия» 25 мая состоялся детский турнир по кикбоксингу и борьбе, организованный в память о героически погибшем участнике специальной военной операции, удостоенном ордена Мужества посмертно, Игоре Высоцком. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены различных возрастных групп. Победители были отмечены грамотами и медалями. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Мероприятие было организовано с целью объединения спорта и патриотизма, а также поддержки вдовы героя, Анны Высоцкой, воспитывающей троих детей. Считаю, что такие спортивно-патриотические мероприятия нужно проводить чаще. Они помогают сохранить память о наших героях, морально поддерживают семьи участников СВО, а также воспитывают в подрастающем поколении чувство патриотизма и любви к своей Родине», — приводятся в сообщении слова соорганизатора мероприятия, руководителя военно-патриотического координационного центра «Стратегия» Елены Перепелицы.

В пресс-службе сообщили, что на мероприятие были приглашены почетные гости: депутат Совета депутатов Марина Садр-Амели, ветераны специальной военной операции Анатолий Катков и Александр Кудря. Ветераны СВО выразили слова поддержки семье и заявили, что будут помогать семьям, своих погибших товарищей.

В ходе мероприятия вдове вручили цветы и подарочную карту магазина спорттоваров.

«Отдельно хочу выразить слова благодарности за организацию руководителям клубов единоборств „Легион“ и спортивному клубу из Рязани, а также за помощь руководителям академий „Видный Спорт“ и футбольного клуба „Квазар“. В дальнейшем будем стараться проводить чаще подобные патриотические мероприятия, чтобы объединять спорт и патриотическое воспитание», — добавила Елена Перепелица.

Сообщается, что в ходе турнира бойцы СВО наградили Марину Садр-Амели медалью «Волонтера России» в знак признания ее всесторонней помощи фронту. После завершения соревнований центру «Стратегия» была передана гуманитарная помощь для военнослужащих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.