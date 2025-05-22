В Ленинском округе прошел отчетный концерт танцевальной студии «Энергия»

В кинотеатре «Искра» Ленинского округа прошел отчетный концерт танцевальной студии «Энергия» под руководством Натальи Ивановой. Посмотреть на фееричное шоу пришли более двухсот человек.

На сцене выступили семь групп разных возрастов: от самых маленьких до более старших ребят. В общей сложности зрители увидели 20 ярких и запоминающих номеров разных танцевальных жанров и стилей — эстрадное, современное и уличное. Динамичные танцы переплетались с мелодиями, вызывая восторг у каждого, кто находился в зале. Они бурно аплодировали артистам.

Подготовка концерту была долгой и кропотливой — танцоры репетировали на протяжении полугода три раза в неделю, чтобы представить зрителям лучшие номера. Наталья Иванова также отметила, что все костюмы для каждого номера, она подбирала лично.

По окончании концерта, всех воспитанников студии наградили заслуженными призами за усилия в учебном году.

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