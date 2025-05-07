В Ленинском округе прошел областной чемпионат по плаванию «Кубок Евгения Рылова»

В детском оздоровительно-образовательном центре «Дельфин» состоялся областной чемпионат по плаванию «Кубок Евгения Рылова». Победителями соревнований в общекомандном зачете по общей сумме баллов стала команда из Ленинского округа, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Мы очень рады, что наш центр стал площадкой для проведения такого значимого спортивного мероприятия. Выражаем благодарность судейской коллегии за профессионализм и оперативность. Хочу подчеркнуть слаженную работу всего коллектива нашего центра. Каждый сотрудник внес свой вклад в успех соревнований. Активная поддержка болельщиков, родителей и юных поклонников плавания создала неповторимую атмосферу и послужила дополнительной мотивацией для спортсменов. Присутствие прославленного Евгения Рылова стало настоящим стимулом для наших пловцов. Уверена, что этот чемпионат станет важным этапом в развитии юных талантов», — сказала директор детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Гульнара Романадзе.

В соревнованиях приняли участие 150 профессиональных спортсменов из различных уголков Московской области, включая Видное, Развилку, Краснознаменск, Дзержинский, Дмитров, Бронницы, Черноголовка, Воскресенск, Раменское, Одинцово, Серпухов, Домодедово. Шесть участников соревнований были отмечены специальными наградами от Евгения Рылова.

«Наслаждайтесь моментом, верьте в себя. Ваши удачи и неудачи одинаково важны в плавании, в развитии, в жизни. Пока вы молоды, не придавайте большого значения проигрышу, а делайте выводы, учитесь на ошибках, которые можно исправить, чтобы одержать победу в дальнейшем», — добавил Евгений Рылов.

Двукратный олимпийский чемпион и почетный житель Ленинского округа Евгений Рылов провел церемонию награждения победителей и призеров, вручив им медали, дипломы и кубок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.